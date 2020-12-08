Эрик Котляр рассказывает о судьбах, историях и удачах оперативников, работающих в милиции в конце 90-х годов прошлого столетия.

Книга «Стрелки» на «Петрах» рассказывает о службе российской милиции в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Само издание поступит в продажу в 2021 году.Эрик Котляр много лет работает со столичным уголовным розыском и описывает победы сыщиков над преступным миром. Его работа «Стрелки» на «Петрах» рассказывает о судьбах, историях и удачах оперативников, работающих в милиции в конце 90-х годов прошлого столетия.«Лихие девяностые» сопровождала волна криминальной активности. Тем самым оперативная обстановка требовала находчивости и воли, чтобы победить противника. Милиционерам предстояло работать в условиях расцвета бандитизма, наркомании и проституции. Оперативники сталкивались с ликвидацией мощных криминальных соединений, хорошо организованных и оснащенных вооружением и техникой. В связи с этим сотрудникам нужно было принимать моментальные и безошибочные решения, вызывающие замешательство в преступной среде.Это издание даст возможность читателю узнать о работе уголовного розыска, которая основана на материалах конкретных дел, многие из которых получили громкий резонанс.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве