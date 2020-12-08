В возрасте 78 лет ушел из жизни маршал авиации Евгений Шапошников, передает . С августа 1991 по февраль 1992 года он возглавлял Министерство обороны СССР, являясь таким образом последним ..

В возрасте 78 лет ушел из жизни маршал авиации Евгений Шапошников, передает . С августа 1991 по февраль 1992 года он возглавлял Министерство обороны СССР, являясь таким образом последним человеком, который занимал эту должность. Сообщается, что похороны советского военачальника на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах. О времени и дате прощания сообщат позже.