Прощание с Сергеем Полтановым состоится 8 декабря с 14:00 в Вознесенской церкви Владимира.

Администрация Владимирской области с прискорбием сообщает, что 6 декабря на 58 году жизни скончался Сергей Авакирович Полтанов, заместитель начальника Госохотинспекции администрации области.Сергей Авакирович Полтанов родился в 1963 году в с. Майкопское Краснодарского края. Окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище им. М.В.Фрунзе и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. После завершения службы Вооружённых силах в звании подполковника работал в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Владимирской области. С марта 2015 года был заместителем начальника государственной инспекции по охране и использованию животного мира администрации Владимирской области.Прощание с Сергеем Полтановым состоится 8 декабря с 14:00 в Вознесенской церкви Владимира.