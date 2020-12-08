УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Бочаровой Валентины Александровны, 1941 года рождения...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Бочаровой Валентины Александровны 1941 года рождения, местонахождение которой неизвестно с ноября 2010 года.Приметы: на вид 70-75 лет, европейский тип лица, рост 160-170 см, плотное телосложение, волосы тёмно-русые прямые, стрижка «каре», глаза светлые.Особые приметы: грибок ногтей обеих рук, передние зубы с дефектом.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73