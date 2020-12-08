УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Морозовой Нины Ивановны, 1929 года рождения...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Морозовой Нины Ивановны 1929 года рождения, местонахождение которой неизвестно с октября 2020 года.Приметы: на вид 92 года, рост 175 см, средней полноты, волосы тёмно-русые, седые, лицо треугольное, нос прямой, глаза карие, губы средней толщины, размер обуви 39.Особые приметы: поперечный шрам на макушке головы.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73