Природный газ получили более 560 домов и квартир и 4 котельные.

В Кольчугинском районе завершено строительство межпоселкового газопровода протяженностью 23 км от деревни Гольяж до 11 населённых пунктов: посёлка Золотуха, сёл Алексино, Давыдовское, Ильинское и Новое, деревень Большое и Малое Братцево, Красная Гора, Красный Ручей, Обухово и Прокудино. Кроме того газопровод имеет отвод на село Большепетровское Юрьев-Польского района. Работы проводились за счёт средств ООО «Газпром межрегионгаз».В результате реализации этого проекта возможность использовать природный газ на коммунальные нужды получили владельцы более 560 домовладений и квартир, а также 4 котельные. На сегодняшний день за подключением обратилось более 330 потребителей (почти 60 процентов), из них 118 уже воспользовались субсидией на газификацию из областного бюджета на общую сумму более 7 млн рублей.Строительство распределительных газопроводов по селу Алексино протяженностью 3,2 км и по деревне Красная Гора (2,3 км) выполнено за счёт бюджетных средств благодаря наличию в этих населённых пунктах действующего агропромышленного комплекса. На эти цели направлено более 6 млн рублей.Газовые сети низкого давления по посёлку Золотуха, сёлам Давыдовское, Ильинское и Новое, деревням Большое и Малое Братцево и Прокудино построены по программе специальной надбавки к тарифу по сетям АО «Газпром газораспределение Владимир» на 2020 год. До конца года будет завершено строительство распределительных сетей по деревням Красный Ручей и Обухово. В общей сложности в названных населённых пунктах будет построено 28 км газовых сетей стоимостью 49 млн рублей.Строительство распределительных газопроводов протяженностью 3,7 км по селу Большепетровское Юрьев-Польского района будет выполнено в 2021 году также по Программе спецнадбавки к тарифу. На эти цели предусмотрено 5,4 млн рублей.В 2021-2022 годах газификация Кольчугинского района будет продолжена: планируется газифицировать посёлок Большевик, деревни Барыкино, Журавлиха, Копылки, Огибка и Товарково.(Фото: Pixabay)