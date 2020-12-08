В городе достроили водозаборные сооружения.
9 декабря в Лакинске состоится открытие новых городских водозаборных сооружений. Как рассказали «АиФ Владимир» в Белом доме, они построены в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».
Теперь в дома тысяч лакинцев будет поступать чистая вода.
«Благодаря новому объекту коммунальной инфраструктуры повысится качество жизни», - уверены в обладминистрации.
Сообщается, что в церемонии открытия примет участие глава региона Владимир Сипягин.