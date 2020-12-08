Голубое топливо подведено к 560 домовладениям и квартирам, а также к четырём котельным.

В Кольчугинском районе достроили межпоселковый газопровод, длиной 23 километра. Он протянулся от деревни Гольяж до 11 населённых пунктов. Среди них: посёлок Золотуха, сёла Алексино, Давыдовское, Ильинское и Новое, деревени Большое и Малое Братцево, Красная Гора, Красный Ручей, Обухово и Прокудино. Кроме того, коммуникации имеют отвод на село Большепетровское Юрьев-Польского района. Работы проводились за счёт ООО «Газпром межрегионгаз».Как пояснили в Белом доме, голубое топливо подведено к 560 домовладениям и квартирам, а также к четырём котельным. Договоры с ресурсоснабжающей организацией заключили уже 330 новых абонентов, а 118 воспользовались субсидией из областного бюджета. Её сумма составила – 7 млн рублей.«Распределительные трубопроводы по селу Алексино и по деревне Красная Гора построены за счёт бюджетных средств, благодаря наличию здесь агропромышленного комплекса. На эти цели потрачено более 6 млн рублей», - отметили в обладминистрации.Инженерные сети по посёлку Золотуха, сёлам Давыдовское, Ильинское и Новое, деревням Большое и Малое Братцево и Прокудино построены по программе специальной надбавки к тарифу. До конца 2020 года газ также придёт в деревни Красный Ручей и Обухово. В общей сложности в названных населённых пунктах будет проложено 28 км труб стоимостью 49 млн рублей.В 2021-2022 в Кольчугинском районе планируют газифицировать посёлок Большевик, деревни Барыкино, Журавлиха, Копылки, Огибка и Товарково.«Мы будем стремиться к 100%-ой газификации на селе», – подытожила директор департамента ЖКХ Елена Семёнова.