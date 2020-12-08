Завершить работы планируется к середине следующей недели.

В Костроме городские коммунальщики начали заливать бесплатные катки. Сотрудники МУ «Чистый город» уже приступили к подготовке льда. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.Сотрудники предприятия просят костромичей не выходить на ледовые площадки, пока они не выстоятся. Чтобы сформировать ровное покрытие, рабочие несколько раз заполнят коробки водой. Между проливками необходимо выждать 24 часа.При устойчивой отрицательной температуре воздуха на улице подготовительные работы завершат к следующему четвергу.Бесплатные катки будут доступны у школы №7 - улица Борьбы, 50; у школы №8 - улица 2-я Глазковская, 27а; у лицея №20 - микрорайон Юбилейный, 12; во дворе дома №56 на Рабочем проспекте; на игровой площадке у дома №61 по улице Калиновской; у спортивной школы №5 - улица Беленогова, 23 «А»; у «Патриота» на улице Никитской, 90/1.За деньги можно будет покататься на стадионе «Динамо» - Петрковский бульвар, 42; на площадке «Легион» - улица Самоковская, 6 «А»; в парке на Никитской; у отеля «Азимут» - улица Магистральная, 40; возле торговых центров «Солнечный», «Коллаж» и «Галерея».