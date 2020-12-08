Основную предпраздничную торговлю развернут на Сусанинской площади.

В Костроме готовят к открытию новогодние и рождественские ярмарки, которые заработают с 14 декабря. Об этом сообщает сообщает пресс-служба администрации областного центра.Основную предпраздничную торговлю развернут на Сусанинской площади. Приобрести ёлочные украшения, гирлянды, сувениры, текстиль, изделия народно-художественных промыслов и другие сувениры костромичи и гости города смогут до 10 января.С 20 до 31 декабря будут работать ёлочные базары. Купить живой символ Нового года можно будет на улице Островского у здания Театра кукол, а также на улице Индустриальной у дома № 17.График работы ярмарок - с 10 до 18 часов.