Водитель «скорой» ехал на вызов со включёнными проблесковыми маячками, но без звуковых сигналов.

ДТП сучастием автомобиля скорой помощи произошлов Коврове. Это случилось в понедельник, 7 декабря, в 11.35околоостановки «Радомир»Как сообщают «», водитель «скорой» ехал на вызов со включёнными проблесковыми маячками, но без звуковых сигналов. На красный свет он выехал на «встречку» и сбил на регулируемом пешеходном переходе 57-летнюю женщину. С тяжелыми травмами ее доставили в Центральную городскую больницу.