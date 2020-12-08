В Лунёво огонь полностью уничтожил частный жилой дом. Сообщение о пожаре спасатели получили от хозяйки. И сразу поспешили на вызов. По прибытии огнеборцы обнаружили, что здание горит уже по

В Лунёво огонь полностью уничтожил частный жилой дом. Сообщение о пожаре спасатели получили от хозяйки. И сразу поспешили на вызов. По прибытии огнеборцы обнаружили, что здание горит уже по всей площади. Как сообщают в МЧС, имело место позднего обнаружение огня. До приезда пожарных хозяйка смогла самостоятельно эвакуироваться из горящего дома. Пострадавших нет. В МЧС уже