Прокуратура Владимирской области открыла “горячую линию” по вопросам лекарственного обеспечения в период пандемии «Covid-19». Как уточняют в прокуратуре, “горячая линия” создана,

Прокуратура Владимирской области открыла “горячую линию” по вопросам лекарственного обеспечения в период пандемии «Covid-19». Как уточняют в прокуратуре, “горячая линия” создана, чтобы не допустить нарушения прав граждан в период противодействия распространению коронавирусной инфекции. Обращения принимаются по телефону 8(4922)32-71-25 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00. до 14.00 (ежедневно),