В холодильнике с маркировкой «молочная продукция» был обнаружен чернослив и заветренный сыр, а в холодильнике с маркировкой «мясо» обнаружены дрожжи.

Прокуратура выявила нарушениясанитарно-эпидемиологического законодательства внескольких детских садах Селивановского района. Сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Прокуратура выявила нарушениясанитарно-эпидемиологического законодательства внескольких детских садах Селивановского района. Сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Среди нарушений: несоблюдение условий отбора и хранения суточных проб, использование кухонного инвентаря, в том числе находящегося в ненадлежащем состоянии, а также отсутствие у него маркировки.Наряду с этим, не исполняются требования товарного соседства при хранении продуктов. Например, в холодильнике с маркировкой «молочная продукция» был обнаружен чернослив и заветренный сыр, а в холодильнике с маркировкой «мясо» обнаружены дрожжи.Кроме того, выявлены факты хранения моющих и дезинфицирующих средств в свободном для детей доступе, а также рядом с пищевыми продуктами.В результате проверки руководителям 4-х дошкольных образовательных организаций прокуратурой внесены представления, которые удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.Кроме того, в отношении руководителей 3-х организаций были возбуждены дела об административных правонарушениях, которые находятся на рассмотрении.В настоящее время проверки продолжаются.