В холодильнике с маркировкой «молочная продукция» был обнаружен чернослив и заветренный сыр, а в холодильнике с маркировкой «мясо» обнаружены дрожжи.
Прокуратура выявила нарушения
санитарно-эпидемиологического законодательства в
нескольких детских садах Селивановского района. Сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратура выявила нарушения
санитарно-эпидемиологического законодательства в
нескольких детских садах Селивановского района. Сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Среди нарушений: несоблюдение условий отбора и хранения суточных проб, использование кухонного инвентаря, в том числе находящегося в ненадлежащем состоянии, а также отсутствие у него маркировки.
Наряду с этим, не исполняются требования товарного соседства при хранении продуктов. Например, в холодильнике с маркировкой «молочная продукция» был обнаружен чернослив и заветренный сыр, а в холодильнике с маркировкой «мясо» обнаружены дрожжи.
Кроме того, выявлены факты хранения моющих и дезинфицирующих средств в свободном для детей доступе, а также рядом с пищевыми продуктами.
В результате проверки руководителям 4-х дошкольных образовательных организаций прокуратурой внесены представления, которые удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.
Кроме того, в отношении руководителей 3-х организаций были возбуждены дела об административных правонарушениях, которые находятся на рассмотрении.
В настоящее время проверки продолжаются.