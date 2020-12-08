Больница рассчитана на 250 посетителей в смену и обслуживает более 4 600 детей.

В Собинке завершился ремонт детской поликлиники, на который потрачено больше 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.В медучреждении появились бережливая регистратура, комфортные места для ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей, инфомат, навигационные таблички. На улице организованы крытые колясочные площадки.«Для нужд поликлиники закуплена новая мебель, переносные аппараты для ультразвуковых исследований, дефибриллятор, электрокардиограф и комплект офтальмологического оборудования – бесконтактный офтальмологический тонометр, авторефлектокератометр и щелевая лампа», - рассказали в обладминистрации.Больница рассчитана на 250 посетителей в смену и обслуживает более 4 600 детей.Между тем, изменения коснулись и инженерных коммуникаций. Смонтирована система вентиляции, отремонтировано горячее водоснабжение, заменена электропроводка. Приведены в порядок кабинеты врачей, санитарные комнаты, холл и входная группа.До конца 2020 года во Владимирской области будут отремонтированы ещё две детские поликлиники – в Селивановской и Меленковской ЦРБ.На 2021 год в Собинском районе намечено строительство новых корпусов взрослых больниц.