Этих лебедей защищает "Красная книга Владимирской области" (категория 1 - виды находящиеся под угрозой исчезновения).

Лебедь-шипун замечен любителями природы на реке Судогда. Эти кадры появились в паблике Этих лебедей защищает "Красная книга Владимирской области" ( категория 1 - виды находящиеся под угрозой исчезновения).Лебедь-шипун - представитель семейства утиных, ведущий оседлый образ жизни. Самый крупный среди всего отряда гусеобразных. Величественный и грациозный, вызывающий восторг и восхищение. Выразительная и эффектная внешность притягивает наблюдателей. А получили лебеди свое название благодаря специфическим звукам, издаваемым самцами при приближении опасности. Однако, кроме шипения, птицы могут издавать хрюкающие звуки, свистящие и фыркающие. От других подвидов шипун отличается особенно изящной и изогнутой шеей.Судогодцы переживают, что птица может стать жертвой охотников.