Город Тольятти Самарской области входит в десятку самых грязных населенных пунктов России. Осенью этого года там разгорелся крупный экологический скандал. Общественность бьет тревогу: на территории бывшего завода Фосфор сливают токсичные отходы.

Город Тольятти Самарской области входит в десятку самых грязных населенных пунктов России. Осенью этого года там разгорелся крупный экологический скандал. Общественность бьет тревогу: на территории бывшего завода "Фосфор" сливают токсичные отходы.Видео слива отходов на территории "Фосфора" появилось в Сети. На записи можно разглядеть автоцистерну, на которой изображена символика, похожая на логотип компании "Эковоз". Ее исполнительным директором является депутат Самарской губернской думы от "Единой России", координатор федерального проекта "Чистая страна" .Кадры слива отходов показал в своей программе журналист Александр Гремин. Предположительно, видео снято с квадрокоптера. На записи видно, что автоцистерна с похожей на "Эковоз" символикой приезжает к небольшому озеру, сливает жидкость и возвращается обратно.Гремину удалось проникнуть на территорию "Фосфора". "Вонючее химическое озеро действительно существует. Вокруг озера – следы грузовых автомобилей. Нет сомнений, что сюда регулярно сливают отходы", – говорит журналист.Он отправил пробы воды на экспертизу. "Там вся таблица Менделеева и огромное превышение допустимых концентраций отдельных химических соединений. В десятки раз превышены показатели по нефтепродуктам, хлоридам и щелочи", – Гремин.По его словам, во время паводка это озеро сообщается с подземными источниками, из которых пьют воду жители Центрального района.К проверке химического озера на "Фосфоре" администрация Тольятти. На место выезжали и представители городской администрации. Они передали материалы в надзорное ведомство.Слив токсичных отходов подпадает под статью 247 УК РФ "Нарушение правил обращения кологически опасных веществ и отходов", напомнил Гремин. Но уголовное дело пока не возбуждено.Сам Денис Волков все обвинения в свой адрес отрицает.