Город Тольятти Самарской области входит в десятку самых грязных населенных пунктов России. Осенью этого года там разгорелся крупный экологический скандал. Общественность бьет тревогу: на территории бывшего завода Фосфор сливают токсичные отходы.
Город Тольятти Самарской области входит в десятку самых грязных населенных пунктов России. Осенью этого года там разгорелся крупный экологический скандал. Общественность бьет тревогу: на территории бывшего завода "Фосфор" сливают токсичные отходы.
Видео слива отходов на территории "Фосфора" появилось в Сети. На записи можно разглядеть автоцистерну, на которой изображена символика, похожая на логотип компании "Эковоз". Ее исполнительным директором является депутат Самарской губернской думы от "Единой России", координатор федерального проекта "Чистая страна" .
Кадры слива отходов показал в своей программе журналист Александр Гремин. Предположительно, видео снято с квадрокоптера. На записи видно, что автоцистерна с похожей на "Эковоз" символикой приезжает к небольшому озеру, сливает жидкость и возвращается обратно.
Гремину удалось проникнуть на территорию "Фосфора". "Вонючее химическое озеро действительно существует. Вокруг озера – следы грузовых автомобилей. Нет сомнений, что сюда регулярно сливают отходы", – говорит журналист.
Он отправил пробы воды на экспертизу. "Там вся таблица Менделеева и огромное превышение допустимых концентраций отдельных химических соединений. В десятки раз превышены показатели по нефтепродуктам, хлоридам и щелочи", – Гремин.
По его словам, во время паводка это озеро сообщается с подземными источниками, из которых пьют воду жители Центрального района.
К проверке химического озера на "Фосфоре" администрация Тольятти. На место выезжали и представители городской администрации. Они передали материалы в надзорное ведомство.
Слив токсичных отходов подпадает под статью 247 УК РФ "Нарушение правил обращения кологически опасных веществ и отходов", напомнил Гремин. Но уголовное дело пока не возбуждено.
Сам Денис Волков все обвинения в свой адрес отрицает.