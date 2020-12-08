Гражданам, получившим доступ к чужому банковскому счету, следует помнить об уголовной ответственности за хищение чужих денежных средств.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета).В начале сентября текущего года в дежурную часть полиции с заявлением о хищении денег обратилась 45-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что потеряла банковскую карту, после чего на ее сотовый телефон стали приходить смс-сообщения о списании денежных средств.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали информацию о платежах по карте. В результате было установлено, что в разных торговых точках похищенной картой расплачивалась женщина цыганской народности.Фигурантка была задержана и дала признательные показания, пояснив, что карту нашла на улице. Поняв, что она имеет бесконтактную технологию оплаты, обвиняемая оплатила свои покупки, а когда деньги закончились, выбросила её.Общий ущерб, причиненный законной владелице карты, превысил 3 500 рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к держателям банковских карт: своевременно сообщайте в банковские учреждения о смене абонентского номера, к которому подключена услуга «мобильный банк», либо принимайте меры к отключению услуги, а также уведомляйте об утере карты и необходимости блокирования операций по привязанному к ней счету.Гражданам, получившим доступ к чужому банковскому счету, следует помнить об уголовной ответственности за хищение чужих денежных средств. Санкцией п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.