Закон вводит три ключевых понятия - дистанционная работа, временная дистанционная работа.

Закон вводит три ключевых понятия - дистанционная работа, временная дистанционная работа.Работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты;Перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы;Можно уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь.Также в законе говорится, что работодатели должны обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке.Срок перевода на дистанционку будет ограничен 6 месяцами, также нельзя будет урезать сотруднику зарплату.Работник будет иметь право быть офлайн и не реагировать на звонки начальстваЗакон вступает в силу 1 января 2021 года.