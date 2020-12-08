За девять месяцев текущего года владимирцы заключили более 731,6 тысяч договоров страхования.

За девять месяцев текущего года владимирцы заключили более 731,6 тысяч договоров страхования, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года. Самым популярным видом страхования стало ОСАГО – более 289,7 тысяч полисов, (+72%). Такие данные представили во Владимирском отделении Банка России.Заметно сократилось страхование от несчастных случаев и болезни – 61,4 тысячи договоров, что составляет менее 80% показателей аналогичного периода прошлого года, и ДМС – 15,7 тысяч договоров (73% по сравнению с 01.10.2019). Владимирцы оформили более 17 тысяч полисов страхования жизни (+12,3%). Рост в этом сегменте был связан с развитием программ накопительного страхования жизни (НСЖ), которые реализуются, в том числе через банки, и позволяют использовать налоговые вычеты и различные инвестиционные стратегии.По итогам первых девяти месяцев года страховые компании Владимирской области получили 5 млрд рублей страховых премий, что больше аналогичного периода прошлого года на 27%. Большая часть премий страховщикам поступила по договорам страхования жизни – 1,6 млрд рублей (рост на 34%), ОСАГО – 1,3 млрд рублей (+64%), по договорам страхования имущества – 1,25 млрд рублей (на уровне 01.10.2019), страхования от несчастных случаев и болезни – 0,6 млрд рублей (рост на 40%).Страховые выплаты по договорам страхования жителям региона составили 1,8 млрд рублей. Лидирующее место здесь занимают выплаты по договорам страхования жизни – 678,9 млн рублей, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года. Заметный рост продемонстрировало ОСАГО – 602,7 млн рублей (рост на 22%), из них на выплаты по европротоколу пришлось 72,9 млн рублей (+36%). Выплаты по страхованию имущества составили 400,9 млн рублей, снизившись на 2,6%.За девять месяцев этого года в Банк России от владимирцев поступило 137 жалоб на работу страховых компаний, что почти на 40% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Существенное снижение демонстрирует ОСАГО – 93 обращения вместо 180 жалоб годом ранее.За три квартала 2020 года урегулировано более 13 тысяч страховых случаев, средняя выплата по которым составила 45,8 тысяч рублей. При этом средняя цена полиса ОСАГО снизилась и к 1 октября 2020 года была равна 4,6 тысяч рублей.«ОСАГО становится удобнее для автовладельцев. Владимирцы уже могут оформить аварию без привлечения автоинспекторов с помощью мобильного приложения "Помощник ОСАГО". Это значительная экономия времени: оформление ДТП занимает около 15 минут. Сервис бесплатный с возможностью фотофиксации аварии. При этом важно, чтобы у участников аварии был подтвержденный аккаунт на Портале госуслуг», - отметил заместитель управляющего Отделением Владимир Банка России Александр Хлысталов.