Вечером уровень освещения ниже нормы в 6 раз.

Ни зги не видно. Владимирцы жалуются на плохое освещение у пешеходных переходов на улице Мира. Вечером уровень освещения ниже нормы в 6 раз. Это подтверждают и активисты движения Народный контроль. В этот рейд они вышли со специальным измерительным прибором. Опасности подвергаются, в первую очередь, пешеходы. Водители могут просто не заметить человека на дороге. Ухудшает ситуацию и погода. Из-за отсутствия снега увидеть пешеходов на зебре становится ещё сложнее.Сергей Федяев, руководитель регионального отделения общественной организации "Народный контроль":- Улица Мира в этом году была отремонтирована в рамках проекта безопасные и качественные автомобильные дороги. Где в комплексе должны быть решены вопросы по безопасности дорожного движения - это обустройство пешеходных переходов, установка дополнительных знаков, с освещенностью проблемы должны быть решены. Не только поменять дорожное полотно, но чтобы на этой дороге чувствовали себя в безопасности как пешеходы, так и водители.