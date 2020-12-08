В нем учли потребление табака и алкоголя, смертность от отравлений спиртным, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек Владимирская область сместилась с 32-й на 34-ю строчку. Соседние области выглядят по-разному. Например, Ивановская находится на 32 месте, а Ярославская – на 60-м, на 17-й строчке в рейтинге уже два года остается Нижегородская область.Лидируют по здоровому образу жизни Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Тамбовская область. В первую десятку также попали Волгоградская, Орловская, Саратовская, Смоленская области и Ставропольский край. Самые пьющие и курящие регионы - Магаданская и Сахалинская области, Хакасия, Бурятия и Амурская область, говорится в исследовании . В нем учли потребление табака и алкоголя, смертность от отравлений спиртным, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, количество преступлений, которые связаны с наркотическими средствами и их аналогами.