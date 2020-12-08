Директор департамента безопасности Владимирской области Вадим Горожанинов подвёл промежуточные итоги работы своего ведомства.

Восьмого декабря директор департамента безопасности Владимирской области Вадим Горожанинов подвёл промежуточные итоги работы своего ведомства.«За 10 месяцев 2020 года приняты и проанализированы сведения о доходах 126 госслужащих, более 1,5 тысяч депутатов, 117 глав местных администраций, а также членов их семей. До конца года планируется принять сведения у вновь избранных парламентариев сельских поселений – 367 человек. Всего это более 4,5 тысяч справок», – рассказал он.После обращений граждан и публикаций в СМИ в работе директора и заместителя директора двух департаментов администрации Владимирской области выявлен конфликт интересов. В результате оба чиновника уволились по собственному желанию.Как пояснил Вадим Горожанинов, аналогичным образом власть распрощалась с директором крупного медцентра.По итогам 2020 года пять депутатов не сдали сведения о доходах в установленный законом срок, который из-за ковида и так был продлён до 1 августа. Полномочия нерадивых нардепов досрочно прекращены.Департамент безопасности также направил в правительство страны ряд фамилий для включения в чёрный список чиновников, которые уволены в связи с утратой доверия. Следующие пять лет они не смогут работать в органах государственной власти.«За нарушения антикоррупционных законов за три года к дисциплинарной ответственности привлекли 41 гражданского служащего, 207 муниципальных. Ещё семь муниципалов уволено с рабочих мест. Досрочно прекращены полномочия 10 депутатов», - подытожили в пресс-службе Белого дома.Добавим, что среди последних крупных коррупционных скандалов в области - задержания руководителя ДИЗО , экс-директора МИАЦа и гендиректора Владимиртеплогаза . Все они встретят Новый год в СИЗО.