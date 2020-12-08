У прокуратуры нет правовых претензий к документу.

На заседании комитета по имущественным и земельным отношениям во владимирском Заксобрании депутаты рекоментовали преодолеть губернаторское вето на закон о приватизации госимущества.Ранее Владимир Сипягин отправил документ на доработку с целью «устранить правовые пробелы и коррупциогенные факторы». Нормативно-правовой акт в очередной раз предложено доработать в рамках рабочей группы.Однако, народные избранники получили ответ из надзорного ведомства, в котором заместитель прокурора Дмитрий Горшков пишет об отсутствии замечаний правового характера к закону. В пресс-службе Законодательного собрания Владимирской области редакции «33Live.Ru» подтвердили наличие указанного документа.Интересно, что в обладминистрации ранее .