Благодаря оперативному реагированию сотрудников, удалось избежать серьезных последствий.

Во Владимире сотрудники отдельной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области, находясь в патрульном автомобиле, услышали крики о помощи. Полицейские заметили, что из подъезда жилого дома, расположенного на ул. Осьмова, распространяется дым.Инспекторы старший лейтенант полиции Александр Муравьев и лейтенант полиции Максим Ваньков незамедлительно проследовали к дому, а их напарник – лейтенант полиции Иван Дроздов, остался в машине, чтобы сообщить о случившемся в дежурную часть полиции и МЧС.Дым распространялся из окон квартиры на первом этаже. Александр Муравьев немедленно вошёл в подъезд и начал стучать в двери квартир, сообщая жильцам о пожаре. Максим Ваньков остался оповещать граждан об опасности с помощью сигнально-громкоговорящего устройства патрульного автомобиля и обеспечивать проезд для служб пожарной охраны.Дверь в квартиру из которой шёл дым была открыта. Как позже выяснится, хозяин жилища вначале пытался собственными силами потушить возгорание на кухне, но после неудачной попытки, запаниковав, выбежал на улицу. Оказавшись в квартире, Александр Муравьев, учитывая близость очага пожара к газовой трубе, принял меры к тушению пожара. Вместе с пришедшим на помощь гражданином они с помощью подручных средств ликвидировали возгорание.К этому моменту Иван Дроздов вывел с четвёртого этажа дома пожилого мужчину, который из-за проблем со слухом не знал о происходящем.Жители дома выразили благодарность сотрудникам полиции, оперативное реагирование которых помогло избежать серьёзных последствий.