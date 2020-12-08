За создание серии произведений «Край Владимирский» ему присуждена премия имени народного художника Владимира Юкина.

Сегодня, в Международный день художника, поздравления принимает Олег Модоров. За создание серии произведений «Край Владимирский» ему присуждена премия имени народного художника Владимира Юкина.Олег Модоров родился в 1963 году во Владимире. Первые уроки изобразительного искусства получил от отца, художника Николая Модорова. Талантливый живописец стал продолжателем многолетних традиций художественной династии. Главные темы его творчества - просторы родной земли, которую он воспевает эмоционально и ёмко.Поскольку премия эта владимирская, Владимирской области, это главная художественная премия, и я старался показать работы на эту премию именно связанные с Владимирской землёй. Поскольку я связан очень со Мстёрой, то там много работ, написанных именно во Мстёре, - поделился Заслуженный художник России Олег Модоров.