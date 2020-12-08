Предприятию удалось преодолеть кризис и выйти на стабильный уровень производства.

«33Live.Ru» уже рассказывал читателям о том, что ФНС банкротить «Волгабас». Предприятие погасило долги перед сотрудниками, справилось с нестабильной ситуацией и сейчас работает над выполнением нескольких крупных заказов. Один из них – поставка машкомплектов во Францию.Об этом и о много другом с владимирскими СМИ поговорил гендиректор завода Алексей Бакулин, который пригласил журналистов посетить производство и ответить на интересующие вопросы.Пандемия разделила на «до» и «после»Начнём с предыстории. Четвертью акций владел банк «Восточный», который вместе с холдингом «Бакулин Моторс Групп» реализовывал инвестпроект на начальном этапе.«В результате мы построили и запустили линию. Это был первый этап. Далее мы полтора года искали нового финансового партнёра, который будет нам помогать развивать производство. Это была одна часть проблем, которые нас тормозили», - рассказал Алексей Анатольевич.В 2020 началась пандемия коронавируса и первое погугодие «Volgabus» почти не работал. Появились задержки по зарплате, которые составляли 3-4 месяца. Заказы у предприятия были, но возникли трудности с оборотными средствами и поставкой комплектующих, из-за закрытия границ между странами. Известно, что 50% двигателя владимирского автобуса производится в поднебесной. Не стоит лишний раз напоминать о ситуации с ковидом в Китае в начале года, которая существенно осложнила работу автозавода.Удалось сохранить коллектив«Волгабас» - единственное в стране предприятие с законченным циклом производства автобусов.«Пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить коллектив, удержать команду специалистов. Два последних месяца многие работают вообще без выходных. Я им за это очень благодарен», - отметил генеральный директор в беседе с журналистами.В планах - развивать производствоПосле многомесячного кризиса производство всё-таки встало на ноги и за 2020 год планирует выпустить 450 автобусов. Сейчас порядка 500 человек трудятся над крупными заказами не только для внутреннего рынка, но и собирают машинокомплекты на экспорт – во Францию. В сутки с конвейера сходит несколько единиц. Точную цифру запрещено разглашать по условиям контракта.«На протяжении последних четырёх месяцев мы работаем в напряжённом графике. Есть сотрудники, которые уходили, но в данный момент наблюдается тенденция к возвращению специалистов. Мы постоянно в поиске квалифицированных кадров. Сейчас требуется около 100 человек – сварщики, маляры, сборщики на центральный конвейер. Стараемся создавать достойные условия. На работу их доставляет автобус компании. На предприятии открыта столовая, где обед стоит 23 рубля. География коллектива весьма обширна. Среди наших рабочих есть жители Собинки, Владимира, Мурома, Ставрово. Сварщики, например, зарабатывают от 45 до 55 тысяч рублей», - пояснил Алексей Анатольевич.Он также отметил, что за время работы завода выплачено зарплат на общую сумму почти 1 млрд рублей, а государству перечислено 400 млн рублей налогов. Цель предприятия на следующий год - выйти на производство 1200 – 1500 автомашин.Справка:«Волгабас» (холдинг «Бакулин Моторс Групп») – российская машиностроительная компания, образовавшаяся из автобусного завода «Волжанин» в Волгоградской области. За более чем 25 лет работы на автотранспортном рынке России, компания вошла в ТОП-3 производителей автобусной техники и на данный момент является одним из лидеров отрасли.Компания выпускает дизельные и газомоторные автобусы, электробусы, машины для перевозки детей и автобусы специального назначения. «Волгабас» - это два современных научно-производственных комплекса во Владимирской и Волгоградской областях, представительства и дилерские центры в 20 регионах РФ, а также лаборатория беспилотного транспорта в «Сколково».«Волгабас-Владимир» - первое автобусное производство, построенное в России за последние 30 лет. Завод является самым современным в России. Он оснащен роботизированными комплексами сварки кузова, лазерного раскроя и обработки металла, покраски и автоматизированным складским комплексом.Помимо городов, где расположены заводы, автобусы бренда «Volgabus» ездят по дорогам Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Новокузнецка, Красноярска, Сургута.