Средства он получил за положительную оценку результатов экзамена на получение статуса адвоката.

По информации владимирской областной прокуратуры, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты региона получил 100 000 рублей за положительную оценку результатов экзамена на получение статуса адвоката.Средства были перечислены безналичным способом, через посредника. Мужчина признал вину в совершении преступления. Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.Дело вели региональное СУ СК РФ вместе с УФСБ России.Уголовное дело о коммерческом подкупе передано в Ленинский районный суд Владимира для рассмотрения.