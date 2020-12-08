Расследование дела осуществлялось региональным СУ СК РФ во взаимодействии с УФСБ России по Владимирской области.

Ленинский районный суд Владимира рассмотрит уголовное дело о коммерческом подкупе. По информации областной прокуратуры, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Владимирской области получил безналичным способом от гражданина через посредника незаконное денежное вознаграждение в сумме 100 тыс. рублей за принятие положительного решения по результатам квалификационного экзамена на получение статуса адвоката.Вину в совершении преступления обвиняемый признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование дела осуществлялось региональным Следственным управлением СК РФ во взаимодействии с УФСБ России по Владимирской области.