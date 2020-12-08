Во Владимире сотрудники ГИБДД прямо во время дежурства переквалифицировались в пожарных. Трем инспекторам пришлось спасать от огня квартиру в многоэтажке областного центра. Происшествие

Во Владимире сотрудники ГИБДД прямо во время дежурства переквалифицировались в пожарных. Трем инспекторам пришлось спасать от огня квартиру в многоэтажке областного центра. Происшествие случилось на улице Осьмова. Полицейские находились в патрульной машине, когда услышали из дома крик о помощи. Из подъезда шел дым. - Горит квартира! Двое инспекторов отправились к дому, а лейтенант