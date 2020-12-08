Живут без электричества почти 2 года. В квартире многодетной матери Анны Сапожковой свет отключили прямо под Новый 2019-й год. Девять детей встречали праздник с фонариками в руках. Анна

Живут без электричества почти 2 года. В квартире многодетной матери Анны Сапожковой свет отключили прямо под Новый 2019-й год. Девять детей встречали праздник с фонариками в руках. Анна Сапожкова, многодетная мать: Прям изумительный подарок. Готовились к Новому году с детьми. Дети все были дома, все девятеро. Время 6 часов вечера, 31 декабря, гаснет свет. С