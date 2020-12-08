Прощание состоится с Сергеем Авакировичем состоится 8 декабря в 14:00 в Вознесенской церкви.

6 декабря на 58 году жизни скончался заместитель начальника Госохотинспекции администрации области Сергей Авакирович Полтанов.Он родился в 1963 году в селе Майкопское Краснодарского края. Окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени М.В.Фрунзе и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.Из ВС РФ уволился в звании подполковника. Работал в Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. С 2015 года трудился в должности заместителя начальника госинспекции по охране и использованию животного мира.Прощание состоится с Сергеем Авакировичем состоится 8 декабря в 14:00 в Вознесенской церкви Владимира.