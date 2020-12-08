Из-за того, что поток транспорта практически не прекращается, люди вынуждены перебегать дорогу.

Во Владимире возобновят работу светофора на повороте с федеральной трассы М-7 к посёлку РТС. В принципе «трёхглазый» был здесь и раньше, но на прошлой неделе бригада рабочих ФКУ «Упрдор «Москва - Нижний Новгород» демонтировала его. Дорожники также заменили светофоры на примыкании к автомагистрали М-7 улицы Белоконской и подъездных путей к поселку РТС.Мероприятие вызвало широкий резонанс среди местных жителей и в соцсетях. Дело в том, что жителям РТС стало проблематично добираться до надземного перехода через Пекинку. Из-за того, что поток транспорта практически не прекращается, люди вынуждены перебегать дорогу. Горожане даже грозились перекрыть федеральную магистраль, если объект не вернут на место.Пешеходный светофор обещают подключить до конца этой недели. Владимирские власти планируют взять его на обслуживание.