Ни зги не видно. Владимирцы жалуются на плохое освещение у пешеходных переходов на улице Мира. Только ли там во Владимире плохое освещение? Как в мэрии будут решать проблему?

Низги не видно. Владимирцы жалуются на плохое освещениеу пешеходных переходов наулице Мира. Только ли там во Владимире плохое освещение? Как в мэрии будут решать проблему?Измеряют свет с помощью специального устройства - люксметра. Если на датчике 20 люксов, на улице уже должен гореть свет. Во Владимире фонари включают только после 4х часов вечера - когда показатели в два раза ниже нормы.- Если посмотреть освещенность на данном пешеходном переходе, то она ниже требований ГОСТа в 5-6 раз.Плохая зебра, белый свет фонарей вместо жёлтого. Дороге не помог даже ремонт по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Опасности подвергаются, в первую очередь, пешеходы. Водители могут просто не заметить человека. Ухудшает ситуацию и погода. Из-за отсутствия снега увидеть пешеходов на зебре становится ещё сложнее.Сергей Федяев, руководитель региональноог отделения общественной организации «Народный контроль»:-Это обустройство пешеходных переходов, установка дополнительных знаков, с освещенностью проблемы должны быть решены. Не только поменять дорожное полотно, но чтобы на этой дороге чувствовали себя в безопасности как пешеходы, так и водители.Решение уже нашли в других регионах страны.В Уфе, например, появились "умные" пешеходные переходы. Там загорается фонарь, когда к проезжей части приближаются люди. Такие же есть и в Кировской области. Во Владимирской мэрии проблему обещают решить в ближайшее время.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ города Владимира:- Наши специалисты принимают решение, возможно ли в связи с техническими требованиями установить дополнительные опоры на аллею, разделяющую автомобильную дорогу, с направленным освещением в сторону пешеходного перехода либо использовать уже существующие опоры.Но темно не только на улице Мира. Нет света и на Добросельской, Юбилейной, Балакирева. По статистике количество погибших в ДТП возросло в три раза по сравнению с прошлым годом. Во многом причиной тому служило и плохое освещение.Нина Глизница, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".