О предлагаемой заработной плате ничего не сообщается.

Созданный в сентябре 2020 года департамент регионального развития объявил о наборе сотрудников в проектный офис. Подразделение занимается мониторингом реализации региональных программ, входящих в состав нацпроектов. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Иными словами – контролирует их выполнение.Для этого в команду чиновников набирают 20 человек, которые должны иметь аналитические навыки, знать отраслевую специфику нацпроектов, опыт работы с органами государственной власти, навыки делового письма. Знание «нормативки» по проектной деятельности и уверенное владение Excel – будут плюсом.Итак, в отдел сопровождения набирают семь четырёх главных специалистов, двух консультантов и замначальника. Для мониторинга и контроля требуются консультанты и специалисты-эксперты. В отдел методологии – заведующий, консультант, главспец и ведущий эксперт.О предлагаемой заработной плате ничего не сообщается.