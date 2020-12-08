Выплаты на детей для малоимущих семей во Владимирской области автоматически продлили до 1 марта 2021 года. Это значит, что родителям не придется посещать учреждения соцзащиты, чтобы подать

Выплаты на детей для малоимущих семей во Владимирской области автоматически продлили до 1 марта 2021 года. Это значит, что родителям не придется посещать учреждения соцзащиты, чтобы подать заявление и документы на пособие. Напомним, обычно эту процедуру семьям нужно проходить ежегодно, а также в случае переезда. Беззаявительный порядок начисления выплат начал действовать с 1 апреля этого года.