На них предлагалось приобрести поддельные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей.

В рамках мониторинга сети Интернет Собинской прокуратурой в ноябре выявлено 4 сайта, на которых предлагалось приобрести поддельные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.Несмотря на то, что официально выпуск денег осуществляется государством в лице Банка России, купить фальшивки могли все желающие, крупными партиями.Прокуратурой в суд направлены административные исковые заявления с требованием блокировки страниц 4 сайтов, которые в настоящее время находятся на рассмотрении