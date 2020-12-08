В опубликованном распоряжении Росавтодора значатся 22 участка как с постройками, так и без в Собинском районе и 30 в Петушинском.
Федеральное дорожное агентство сообщает о планируемом изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества под строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород – Казань М-12, 1 этап 0-80 км, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 «Московское большое кольцо» до пересечения с трассой М-7 «Волга».
В опубликованных распоряжениях значатся 22 участка как с постройками, так и без в и 30 в .
Они принадлежат гражданам
и организациям.
Напомним, платная трасса М-12 пройдет по нескольким территориям Владимирской области. Кроме Петушинского и Собинского, это Судогодский,
Селивановский, Гусь-Хрустальный, Муромскийи районы.
Автодорогу планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Для прохождения трассы по Владимирской области компания «Автодор» предложила
вариант, который «»
, с учетом замечаний жителей региона,
Вячеслав Птушенко.
Ожидается, что , создаст новые рабочие места, поможет региональному туризму, утверждают эксперты. Скоростная трасса будет строиться с применением новых технологий. Ущерб, который наносится окружающей среде, минимальный.
Получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд 129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4, телефон: 8 (495) 870-97-13, [email protected]
Подать заявления об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества можно по адресу: 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д.ЗЗ-а, телефон (4922) 32-16-61, [email protected]
Срок подачи указанных заявлений - 60 дней с момента опубликования.