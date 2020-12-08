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<a href="https://33live.ru/novosti/08-12-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-izymayut-uchastki-dlya-stroitelstva-platnoj-trassy-m-12.html" target="_blank">Во Владимирской области изымают участки для строительства платной трассы М-12</a> - В опубликованном распоряжении Росавтодора значатся 22 участка как с постройками, так и без в Собинском районе и 30 в Петушинском.