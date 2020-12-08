Автобан проложат по Судогодскому, Собинскому, Селивановскому, Гусь-Хрустальному и Муромскому районам, а также через областной центр.

Федеральное дорожное агентство начало изымать земли под строительство скоростной платной автомагистрали М-12 «Москва - Казань». На первом этапе для строительства трассы «Автодор» освободит 30 участков в Петушинском и 22 в Собинском районах.Сайт администрации Петушинского района сообщает, что для реализации проекта потребовались территории в деревнях Репихово, Ларионово, Пекша, Кибирево и Глубоково. В опубликованных на сайте госкомпании документах перечислены участки, которые принадлежат как частным лицам, так и организациям.В деревнях Вишняково, Уварово, Федоровка Собинского района, а у ОАО «Воршанское» и ООО «Маяк» также планируется изъять ряд земель.Напомним, что автобан проложат по Судогодскому, Собинскому, Селивановскому, Гусь-Хрустальному и Муромскому районам, а также через областной центр.Общая максимальная стоимость работ оценена в 507,5 млрд рублей. Определены подрядчики, которые займутся строительством проезжей части. Во Владимирской области работы выполнят - московские «Стройтрансгаз», АО «Дорожно-строительная компания «Автобан» и ООО «Региональная строительная компания», а также питерское АО «ВАД».В целом планировка территории утверждена. Публичные слушания должны состояться в каждом из районов в конце текущего, начале следующего года.