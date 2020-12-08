В Собинке мужчина приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство сожительницы.
В Собинке мужчина приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство сожительницы
. Сообщили в региональном Следкоме.
Установлено, что в мае
между обвиняемым и 32-летней женщиной произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес сожительнице один удар ножом в область грудной клетки. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Чтобы скрыть преступление, мужчина спрятал тело в подвале своего частного дома. Только через
2 месяца обвиняемый
из-за мучившего чувства вины обратился в правоохранительные органы и сознался в содеянном.
Собинский городской суд приговорил мужчину к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.