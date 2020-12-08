В Собинке мужчина приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство сожительницы.

В Собинке мужчина приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство сожительницы. Сообщили в региональном Следкоме.Установлено, что в маемежду обвиняемым и 32-летней женщиной произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес сожительнице один удар ножом в область грудной клетки. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.Чтобы скрыть преступление, мужчина спрятал тело в подвале своего частного дома. Только через2 месяца обвиняемыйиз-за мучившего чувства вины обратился в правоохранительные органы и сознался в содеянном.Собинский городской суд приговорил мужчину к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.