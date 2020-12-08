Самое крупное возгорание — в поселке Садовый Суздальского района.

Владимирскую область накрыла волна пожаров. В ночь на вторник зафиксировано сразу три серьезных возгорания. Самое крупное — в поселке Садовый Суздальского района. Там пожар в частном жилом доме распространился на площади 100 кв. метров.По прибытии подразделений горел 2-й этаж и кровля дома. Пожарным удалось не допустить распространения огня и отстоять 1-й этаж.Кроме того, сразу после полуночизагорелся частный домСНТ «Федурново», уч. 1 а в Собинскомрайоне. Из-за позднего сообщения на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений дом горел по всей площади. Площадь пожара составила 48 кв. м.В 2.35 огонь вспыхнул по адресу: город Петушки, улица Владимирская, дом 31. Строение горело по всей площади. Пожар был ликвидирован на площади 30 кв. м.К счастью, во всех случаях пострадавших и погибших нет.Сообщили в пресс-службе регионального МЧС.