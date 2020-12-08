Какие задания решали студенты, и как молодое поколение сможет улучшить экономику страны..

Во Владимирском филиале РАНХиГС прошел полуфинал Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту "Управляй". Какие задания решали студенты, и как молодое поколение сможет улучшить экономику страны.. Подробнее в репортаже Юлии Шуваловой.Дмитрий Рындин - будущий экономист. Он учится на 1 курсе магистратуры РАНХиГС. Вместе с командой Дмитрий управляет виртуальной компанией, разрабатывает стратегию и комплекс решений по её реализации в моделируемой экономике и рынках.Дмитрий Рындин, участник Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту "Управляй":- Изначально нам дана уже готовая компания, которая молода и на рынке, но из-за ошибок менеджмента случился спад показателей. Нашей команде нужно вытянуть компанию, чтобы показатели улучшились.Конкуренция за место в полуфинале серьезная, говорит Дмитрий. Участвовало более 320 студентов Владимирской области. На следующий этап отобрали всего 22 человек. Теперь им предстоит принять до семидесяти пяти решений в сфере маркетинга, производства, кадров, финансов и логистики, чтобы вывести свою виртуальную компанию на новый уровень. И тем самым, пройти в финал Кубка "Управляй".Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания области:- Владимирскому филиалу предоставлена большая честь проводить полуфинал центрального федерального округа. Участвуют студенты из ряда областей ЦФО и им предстоит отобраться в финал. Соответственно решение о том, сколько человек пройдет в финал будет принимать конкурсная комиссия федерального уровня. Мы надеемся, что наши студенты достойно выступят и будут представлять нашу область в финале кубка "Управляй".Участие в кубке по менеджменту - возможность раскрыть свой потенциал, протестировать навыки в формате бизнес-игр. Многим студентам это поможет открыть свой бизнес в условиях сложной экономической ситуации.Алла Матюшкина, уполномоченный по защите прав предпринимателей во Владимирской области:- Большая благодарность президентской академии, что они такой конкурс проводят. В силу того, что в связи с распространением коронавирусной инфекции от наших предпринимателей сейчас требуется принятие оперативных мер, реагирование на ту или иную ситуацию. И когда сразу на стадии обучения вложили теоретические знания и перевели их в практическое русло, по получается практически подготовленный руководитель предприятия.За ходом конкурса наблюдают эксперты, которые оценивают личностные качества участников. Победители Кубка получат возможность пройти обучение по программе развития управленческого потенциала.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"