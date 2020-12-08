Коррупционные итоги 2020. В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией глава областного департамента безопасности Вадим Горожанинов провел онлайн-брифинг, где отчитался о работе за 9

Коррупционные итоги 2020. В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией глава областного департамента безопасности Вадим Горожанинов провел онлайн-брифинг, где отчитался о работе за 9 месяцев. Среди наиболее важных мероприятий, которыми занималось ведомство – проверка власть имущих на “чистоплотность”. Прошли её не все. Антикоррупционеры, хоть и со сторонней помощью, но выявили тех, кто работает не в