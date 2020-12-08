Ассоциация юристов России проводит Всероссийский правовой (юридический) диктант. Проверка длится с 3 по 12 декабря, и уже сейчас в ней успели принять участие свыше 300 тысяч человек.

Ассоциация юристов России проводит Всероссийский правовой (юридический) диктант. Проверка длится с 3 по 12 декабря, и уже сейчас в ней успели принять участие свыше 300 тысяч человек.Всероссийская акция по проверке юридических знаний стартовала в День юриста 3 декабря. Принять участие в своеобразном диктанте может любой желающий. Для этого достаточно посетить сайт .Счетчик на официальном сайте Всероссийского правового (юридического) диктанта показывает, что возможностью проверить свою квалификацию в этой сфере успели воспользоваться уже свыше 300 тысяч участников. Тако интерес организаторы оценивают положительно."Правовое просвещение и повышение уровня правовой культуры – одна из основных задач Ассоциации юристов России", – заметил председатель правления организации Владимир Груздев.Он добавил, что разносторонняя работа по этому направлению ведется в регулярном режиме. Большую лепту в повышение юридической грамотности россиян вносит и Всероссийский правовой диктант.Проверка рассчитана на граждан от 14 лет. Каждый, кто прошел тестирование, получит соответствующий сертификат, где будет указан уровень его квалификации. Кроме того, участнику откроется доступ к материалам по допущенным им ошибкам. Это обстоятельство делает принцип "главное не победа, а участие" как никогда верным.Сам диктант состоит из 40 вопросов на разную тематику. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в тестирование введены также вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу. На ответы выделено 60 минут.