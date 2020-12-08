08.12.2020

2020-12-08 12:40:37

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (46(9743) от 08 декабря 2020 года).

ОТ ВРЕМЕНИ НЕ ОТСТАВАЯ

Сотрудники кадровой, правовой и финансовой служб подразделений ГУ МВД России по г. Москве приняли участие в ознакомительно-практическом семинаре «Презентация новшеств в системе «Консультант-Плюс». Мероприятие прошло в формате круглого стола в режиме видеоконференцсвязи. Читайте на странице 2.



И ДУШОЙ НЕ СТАРЕТЬ!

29 ноября исполнилось 93 года со дня рождения Почётного председателя Совета ветеранов органов внутренних дел г. Москвы, бывшего заместителя начальника ГУВД Московского горисполкома генерал-майора внутренней службы в отставке Виктора Васильевича АНТОНОВА. Читайте на странице 2.



ПРЕКРАСНЫЙ СПОСОБ ИЗЛУЧАТЬ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

«Помогала семья, поддерживали коллеги», — подробно, эмоционально и образно поведала корреспонденту победитель конкурса «Лучший по профессии» 2019 года начальник 2-го отдела ИЦ УВД по ЦАО майор внутренней службы Валентина НАЗАРОВА. Читайте на странице 3.



ОСНОВНОЙ ЗАКОН РОССИИ

12 декабря наш народ отмечает День Конституции Российской Федерации — нормативного акта, определяющего государственное устройство, регулирующего образование представительных (законодательных) и исполнительных органов власти, устанавливающего принципы избирательной системы, фиксирующего права и обязанности граждан. Читайте на странице 3.



НАЧАЛО СЛУЖЕБНОГО ПУТИ

Участковый уполномоченный является представителем полиции на вверенной территории, поэтому он просто обязан многое знать и уметь. Необходимо комбинировать различные методы работы, в том числе психологические и педагогические. Читайте на странице 4.



ВЫБОР ПРОФЕССИИ БЫЛ ОЧЕВИДЕН

Для двух братьев Юрия и Александра МУЗЫЧЕНКО такие понятия, как честь, любовь к Родине, чувство долга, порядочность, с детства не были пустыми словами — это полученные в семье жизненные ценности. Да и было с кого брать пример: отец их Александр Авксентьевич Музыченко более 30 лет отдал службе в правоохранительных органах, прошёл путь от милиционера до командира взвода патрульно-постовой службы полиции, ныне на пенсии. Читайте на странице 4.



ГОРОД ЗОРРО

В Москве силами столичных правоохранителей регулярно проводятся рейды по охране общественного порядка. Не случайно одна из основных задач полиции — предупреждение и предотвращение преступлений. Продолжение на странице 5.



КАК В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИТЬ ШАНСЫ НА УСПЕХ

Начальник военно-врачебной комиссии ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» подполковник внутренней службы Елена ГУСЕВА рассказала о требованиях к состоянию здоровья кандидатов, поступающих в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. Читайте на странице 5.



РОБОТИЗАЦИЯ НЕ БЕСПРЕДЕЛЬНА!

О тенденциях развития Дежурной части ГУ МВД России по г. Москве корреспонденту газеты «Петровка, 38» рассказал её начальник полковник полиции Владимир КАРПОВИЧ. Читайте на странице 6.



ПОД НАДЁЖНОЙ ЗАЩИТОЙ «СЦИЛЛЫ», ИЛИ АПРОБАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ НОВИНКИ

Научно-практической секцией Главного управления, председателем которой является заместитель начальника ГУ МВД России по городу Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ, 24 сентября нынешнего года было принято решение о проведении апробации самой современной на сегодня противопожарной системы. Продолжение на странице 7.



НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ

Продолжая разговор о служебных и наградных знаках сотрудников российских органов внутренних дел, мы подошли к рассказу о медали «За отличие в охране общественного порядка». Читайте на странице 8.



ШЕЛЕСТ БАНКНОТ

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. Читайте на странице 8.



ЧТО НАМ СТОИТ НЕ ПОСТРОИТЬ

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с УФСБ России по г. Москве и Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении незаконных финансовых операций. Читайте на странице 8.



ОПЕРАЦИЯ «НАСЛЕДНИК»

В Гагаринском районном суде столицы оглашён обвинительный приговор двоим москвичам — Михаилу Барышникову и Константину Абрамову, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере, которое было совершено в группе по предварительному сговору. Испортил обоих москвичей, как это уже не раз бывало, пресловутый квартирный вопрос. Читайте на странице 9.



ГРОШ ЦЕНА

Сотрудники отдела МВД России по Южнопортовому району задержали двух подозреваемых в мошенничестве в отношении несовершеннолетнего. Читайте на странице 9.



ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

В ряду городских сводок прошедшей недели это происшествие в Западном административном округе приковало наибольшее внимание. Следом отозвались и социальные сети: «Сотрудники полиции задержали женщину, которая оставила маленького ребёнка одного на несколько дней в запертой квартире». Продолжение на странице 10.



ПРИКРЫТИЕ БЫЛО ЭФФЕКТНЫМ

Нам часто приходилось рассказывать, как современные средства коммуникации модернизировали процесс наркоторговли, исключив прямой контакт дилера с потребителем. И если ещё лет 10 назад вариант осуществления сделки с конечным покупателем был только один — передача товара из рук в руки за наличные деньги, то теперь появилась новая криминальная профессия — закладчик. То есть человек, ставший в этой передаче посредником. Читайте на странице 10.



ОТ ПРИБОРА НЕ СПРЯЧЕШЬСЯ!

Вряд ли ещё какое подразделение столичного главка находится под таким вниманием общественности, как Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Граждан интересует всё новое — в регистрации транспортных средств, правилах замены водительского удостоверения, получении международного водительского удостоверения и так далее. Читайте на странице 11.



ДОСТОЙНОЕ НАЧАЛО 12

октября нынешнего года было положено начало обучению в Колледже полиции сотрудников органов принудительного исполнения Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Московской области. Читайте на странице 11.



ЧЕЛОВЕК «ЗЕМЛИ»

Уроженец Мукачевского района Закарпатской области Украинской ССР Иван ЛИЛИК, бывший слесарь-ремонтник промышленного оборудования завода «Запорожсталь», в 1977—1979 годах отслужил срочную в войсках ПВО и по комсомольской путёвке поступил в Московскую Краснознамённую милицию. Читайте на странице 12.



ТИЛИ-ТИЛИ, КРАЛИ ВАЛЛИ

Местный житель вместе с женой и ребёнком пришёл в продуктовый магазин, расположенный на Рассказовской улице. Привязал свою собаку по кличке Валли к перилам у входа и отправился за покупками. Выйдя из магазина, мужчина не обнаружил своего питомца и обратился в территориальный отдел полиции. Читайте на странице 13.



ГРЕКОВ РОДОМ ИЗ ГРЕКОВО

Руководство ОМВД России по району Ховрино поздравило ветерана органов внутренних дел Михаила Андреевича ГРЕКОВА с 90-летием. Читайте на странице 13.



ДОНОРЫ ИЗ ПОДЗЕМКИ

Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене пополнили банк крови для медицинских учреждений столицы. Читайте на странице 13.



КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

Во время несения службы сотрудники органов внутренних дел могут пострадать от преступлений, предусмотренных статьями 317, 318 и 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Продолжение на страницt 13.



ПО-ХОЗЯЙСКИ И ТЕРРИТОРИЮ, И ВСЮ ИНФРАСТРУКТУРУ СОДЕРЖАТЬ

Образно говоря, владения у Центра реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по г. Москве» весьма обширные, и они находятся в живописных местах, достойных кисти художника — подлинного ценителя естественной, природной красоты и гармонии. Продолжение на странице 14.



ДОБРОЕ СЛОВО

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию произведений победителей и лауреатов отборочного этапа литературного конкурса МВД России «Доброе слово» в ГУ МВД России по г. Москве. Сегодня мы публикуем произведения лауреатов отборочного этапа в номинации «Стихотворение». Читайте на странице 15.



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