2 «золота», 2 «серебра», 2 «бронзы» и победа в командном зачёте. Юниорская сборная Владимирской области собрала “урожай” наград на Первенстве России по практической стрельбе из

2 «золота», 2 «серебра», 2 «бронзы» и победа в командном зачёте. Юниорская сборная Владимирской области собрала “урожай” наград на Первенстве России по практической стрельбе из пневматического пистолета. Соревнования проходили в Дубне Московской области. За звание лучших стрелков боролись 168 спортсменов из разных регионов страны от Астраханской области до Ставропольского края и Северной Осетии. Владимирскую область