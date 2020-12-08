За минувший день от ковида в 33-ем регионе скончались ещё шесть пациентов.

За прошедшие сутки во Владимирской области диагностировано ещё 153 случая заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.Согласно статистике, 39 новых инфицированных прибавилось во Владимире, 16 - в Гусь-Хрустальном, 14 - в Муромском, 10 - в Александровском, 9 - в Ковровском, 9 - в Юрьев-Польском, 8 - в Кольчугинском, 8 - в Вязниковском, 7 - в Меленковском, 6 - в Суздальском, 6 - в Гороховецком, 6 - в Киржачском, 5 - в Камешковском, 4 - в Петушинском, 2 - в Собинском, 2 - в Селивановском районах , 2 – в ЗАТО Радужный.За минувший день от ковида в 33-ем регионе скончались ещё шесть пациентов. Общая численность умерших от коронавируса достигла 353 человек.С начала пандемии вирус подхватили 14 403 жителя. Врачам удалось поставить на ноги 12 772 заразившихся ковидом.