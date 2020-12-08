За прошедший день от ковида в регионе скончался 44-летний мужчина.

Как сообщает сайт правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлен 91 новый случай заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 6 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 39 костромичам. Восемь новых случаев зарегистрировано в Буйском районе, по семь – в Костромском и Галичском районах. Пять заразившихся в Шарьинском районе, четыре – в Октябрьском районе, по три – в Макарьевском и Нейском районах. По два новых инфицированных зарегистрировано в Вохме, Нерехте, Волгореченске, Судиславском районе. По одному пациенту прибавилось в Чухломе, Антроповском, Мантуровском, Островском, Красносельском районах.За прошедший день от ковида в регионе скончался 44-летний мужчина.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 12 494 человека. Врачам удалось поставить на ноги 9 232 пациента. В стационарах лежат 780 жителей области, из них 357 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 706 пациентов.