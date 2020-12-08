Напомним, что на конец прошлой недели бесплатные таблетки от ковида в регионе получили около 1 100 пациентов.

Во Владимирской области открыта «горячая линия» для жалоб и обращений по вопросам лекарственного обеспечения в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.В ведомстве отмечают, что сообщения можно оставлять с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 по телефону 8(4922)32-71-25. в пятницу график работы с 9:00 до 16:45. Перерыв на обед с 13:00. до 14:00.Напомним, что на конец прошлой недели бесплатные таблетки от ковида в регионе получили около 1 100 пациентов. Всего медикаментами планируется обеспечить 6 500 человек.