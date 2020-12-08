Со своей жертвой душегуб случайно познакомился на вокзале.

В Киржаче на улице Жданова пожарные обнаружили на пепелище труп мужчины. О находке сотрудники МЧС сообщили следователям. Во владимирском СУ СК РФ установили, что к печальному результату привело случайное знакомство мужчин на вокзале. Продолжилось общение в одном из соседних притонов, где новые приятели сели распивать спиртное.Как водится, в какую-то минуту товарищи поняли, что они не товарищи и в ходе ссоры из-за мобильного телефона один из них насмерть забил своего обидчика.По данным следствия, 33-летний потерпевший являлся гражданином ближнего зарубежья. В России он находился нелегально. Подрабатывал и деньги отправлял своей семье, в которой воспитывается трое малолетних детей.В итоге 43-летнего убийцу приговорили к 10 годам тюрьмы.